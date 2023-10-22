BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  GÜNCEL

Ankara ve Kayseri'de tefecilere operasyon: 15 şüpheli gözaltında!

Ankara ve Kayseri'de tefecilere operasyon: 15 şüpheli gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve Kayseri'de tefecilik suçu işleyenlere yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Tefecilere göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları ve bu çek-senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, mağdurlardan yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları parayı tahsil etmek için iş yerlerine ve ikametlerine giderek baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri belirlendi. 93 ayrı tefecilik olayında 107 mağdurdan ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri, gruplar halinde hareket eden şüphelilerin kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurları birbirlerine yönlendirerek kendi alacaklarını bir başka tefeciye borçlandırarak tahsil ettikleri tespit edilmiştir."

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 15 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldığını, çok sayıda senet ve doküman ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilerin de nefeslerini keseceğiz. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaktır." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor: Harkiv'de 6 kişi öldü
Rusya Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor: Harkiv'de 6 kişi öldü
Türkiye'nin otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı
Türkiye'nin otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı
TIR iki otomobile çarptı, 2 polis yaralandı!
TIR iki otomobile çarptı, 2 polis yaralandı!
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Filistin davasına destek
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Filistin davasına destek
Sabah saatlerinde deprem oldu! AFAD şiddetini duyurdu
Sabah saatlerinde deprem oldu! AFAD şiddetini duyurdu
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi: Gazze Şeridi’ne gireceğiz
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi: Gazze Şeridi’ne gireceğiz
Batı'nın başka ülkeler için istediği hak ve özgürlüklerin nedeni belli oldu Erdoğan Aktaş yazdı
Batı'nın başka ülkeler için istediği hak ve özgürlüklerin nedeni belli oldu Erdoğan Aktaş yazdı
İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 26 camiyi tamamen yıktı
İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 26 camiyi tamamen yıktı
TAG Otoyolu'nda freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı
TAG Otoyolu'nda freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı
BM: Gazze'ye 20 tır insani yardım yeterli değil
BM: Gazze'ye 20 tır insani yardım yeterli değil
Bakan Koca açıkladı! Türkiye'den Gazze'ye yardım eli!
Bakan Koca açıkladı! Türkiye'den Gazze'ye yardım eli!
Lucas Torreira: Şampiyon olmak istiyoruz
Lucas Torreira: Şampiyon olmak istiyoruz