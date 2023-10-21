Lucas Torreira: Şampiyon olmak istiyoruz

Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'da Lucas Torreira, maç sonrasında duygu ve düşüncelerini paylaştı.

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Süper Lig'de 9. haftada Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Beşiktaş galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"Önemli olan Beşiktaş'a karşı 3 puanı almaktı"

Derbiyi değerlendiren Lucas Toreira "İlk yarının sonlarına doğru zorlanmaya başladık. Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık. Önemli olan kazanmak, taraftarı mutlu etmek ve Beşiktaş'a karşı 3 puanı almaktı." dedi.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Taraftarın desteğiyle ilgili açıklama yapan Lucas Torreira "Sahaya çıktığımızda gururlanıyoruz. Taraftarın tutkusu bize çok hoş hissettiriyor. Bu forma çok önemli, bunun ağırlığını bilerek oynamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler almamız gerekiyor. İki kulvarda taraftarların desteğiyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı