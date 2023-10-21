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İsrail: Bugünden itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarını artırıyoruz

İsrail: Bugünden itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarını artırıyoruz

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, hava kuvvetlerinin bugünden itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmaya başlayacağını söyledi.

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Daniel Hagari, İsrail'in Hamas'a karşı savaşının bir sonraki aşamasına hazırlık olarak Cumartesi gününden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırmayı planladığını söyledi.

Gazze'ye olası bir kara saldırısıyla ilgili soru sorulan Tuğamiral Daniel Hagari, gazetecilere verdiği demeçte, ordunun önce en uygun koşulları yaratmaya çalıştığını söyledi.

“Savaşın bundan sonraki aşamalarında güçlerimize yönelik tehlikeleri en aza indirmek için saldırılarımızı derinleştireceğiz. Bugünden itibaren saldırıları artıracağız" dedi.

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