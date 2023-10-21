BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  DÜNYA

Miçotakis: Barış, iki devletli çözüm temelinde mümkün olabilir

Miçotakis: Barış, iki devletli çözüm temelinde mümkün olabilir

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kahire Barış Zirvesi'nde konuştu.

Abone ol

İsrail - Filistin arasında süren çatışmalar devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi abluka altına alan ve hastane bombalayan İsrail'in durması için ise çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda da Gazze için Kahire Barış Zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan isimler arasında yer alan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, çözüm çağrısında bulundu.

Miçotakis konuşmasında, İsrail devletinin yanında bağımsız bir Filistin devletini öngörecek yeni bir barış sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

"Terörün her türlüsünü kınıyoruz" mesajı

Miçotakis, “Bugünden çıkarmamız gereken en önemli mesaj, hepimizin terörün her türünü kınadığımız ve 7 Ekim’den bu yana İsrail ile Gazze'deki şiddet sonucu yaşanan can kaybından ve masum sivillere verilen zarardan üzüntü duyduğumuz olmalıdır. Her iki tarafta da masum kurbanlar var. Rehin tutulan siviller var ve onlar serbest bırakılmadan barıştan söz edilemez” ifadelerini kullandı.

"İsrail'in meşru müdafaa hakkı vardır"

Miçotakis, “İsrail'in meşru müdafaa hakkı vardır ancak uluslararası insancıl hukuka uygun olmalı. Toplu cezalandırmanın savaş kanunları tarafından yasaklandığını da açıkça belirtmek isterim. Bu yasalar savaşın, yapılması gerektiğinde diğer insanlara verilebilecek zararların sınırlarının olmasını sağlamak için tasarlandı” dedi.

İki devletli çözüm modeli

İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözümün tek geçerli seçenek olduğunu vurgulayan Miçotakis, “Sürdürülebilir barış, istikrar ve refahın geleceği, ancak barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde yeniden başlamasıyla mümkün olabilir. Hiçbir askeri müdahale, uygulanabilir bir siyasi çözümün yerini alamaz" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail: Gazze’nin kuzeyini boşaltmayan siviller terörist sayılarak öldürülebilir
İsrail: Gazze’nin kuzeyini boşaltmayan siviller terörist sayılarak öldürülebilir
Abbas'tan Kahire Zirvesi'nde "İsrail işgalinin bitmesi ve iki devletli çözüm" vurgusu
Abbas'tan Kahire Zirvesi'nde "İsrail işgalinin bitmesi ve iki devletli çözüm" vurgusu
Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
İsrail ordusu kiliseyi bombalamıştı! "Sivil zayiat" dediler
İsrail ordusu kiliseyi bombalamıştı! "Sivil zayiat" dediler
Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
Yunan başbakanı da "iki devletli çözüm" dedi!
Yunan başbakanı da "iki devletli çözüm" dedi!
Polis yeleği kullanılarak 1 milyon 600 bin liralık gasp yaptılar!
Polis yeleği kullanılarak 1 milyon 600 bin liralık gasp yaptılar!
İsrail'den 20 hastane için tahliye uyarısı
İsrail'den 20 hastane için tahliye uyarısı
Aydın'da işçinin feci ölümü! Mesai arkadaşları yasa boğuldu
Aydın'da işçinin feci ölümü! Mesai arkadaşları yasa boğuldu
Kayalıklara düşen İngiliz paraşüt pilotu öldü!
Kayalıklara düşen İngiliz paraşüt pilotu öldü!
Fazıl Say’ın 100. Yıl Marşı, Nemrut Dağı zirvesinde seslendirildi
Fazıl Say’ın 100. Yıl Marşı, Nemrut Dağı zirvesinde seslendirildi
BM Genel Sekreteri acil ateşkes çağrısında bulundu
BM Genel Sekreteri acil ateşkes çağrısında bulundu