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İsrail'den 20 hastane için tahliye uyarısı

İsrail'den 20 hastane için tahliye uyarısı

İsrail ordusu bombardıman altına aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi daha boşaltılması için uyardı. Hastanelerden 6'sının boşaltıldığı 4'ünün uyarıyı reddettiği kalanının ise boşaltılma aşamasında olduğu bildirildi.

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İsrail güçleri Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nden sonra 20 hastanenin daha boşaltılması için uyarı verdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hastanelerden 6'sının boşaltıldığı, 4'ünün uyarıyı reddederek boşaltmama kararı aldığı ve geri kalanının ise boşaltma aşamasında olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar, İsrail'in iki haftadır uyguladığı bombardıman ve devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz korusunda uyarılarda bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, dün de, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin 'bombalamaya hazırlık olarak' derhal boşaltılmasını istemişti.

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