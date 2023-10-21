İsrail içinde 12 bin sivilin olduğu hastaneyi vuracak! Hamas 2 ABD'li esiri serbest bıraktı

İSRAİL'in azze'deki katliam girişimi 15. gününde de hız kesmeden sürdü. Gece boyu düzenlenen saldırılarda 7'si çocuk yaklaşık 30 kişi öldü. İsrail, 500 kadar yaralının tedavisinin sürdüğü, 12 bin sivilin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi. İsrail'in hastaneyi vuracağı tehdidinde bulunması önceki günkü El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaşanan trajediyi akıllara getirdi. Hamas'ın elindeki ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan serbest bırakıldı.

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İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı. İsrail şimdi de içinde yaklaşık 500 yaralının tedavisi süren ve 12 bin kadar sivilin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi. Gazze Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, "Uluslararası toplum, yaklaşık 500 Filistinlinin öldürüldüğü "El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir." dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ'nün defalarca vurguladığı gibi aşırı kalabalık olan bu hastanelerin hastaları güvenli bir şekilde tahliye etmesi mümkün değil. Hastanelerin hayat kurtarma işlevlerini yerine getirmelerine izin verilmeli" çağrısı yaptı. İsrail gece boyu katliamlarına devam etti. İşte savaşın 15. gününden dakika dakika öne çıkanlar...

07:28 Hamas 2 ABD'li kadın esiri serbest barıktı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ellerindeki 200'den fazla esirden ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ı Katar'ın girişimleriyle serbest bıraktı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde,"Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." dedi.

05:30 Gazze'deki çatışmalarda 16 gazeteci öldü

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, "Gazze'de Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalarda şu ana kadar 16 gazetecinin öldürüldüğü, çok sayıda gazetecinin yaralandığı ve kaybolduğu" bildirildi.

04:30 İsrail mülteci kampını basıp 13 kişiyi katletti

Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Tulkarem yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda İsrail baskını sonrasında çatışmalar yaşandı. Hayatını kaybeden 13 Filistinliden 7'sinin çocuk olduğu öğrenildi. İsrail ordusuna göre bir İsrailli subay da öldürüldü.

02;00 ABD-AB Zirvesinden İsrail'e destek, Gazze için "endişe"

Avrupa Birliği (AB) ve ABD liderlerinin, Washington'da İsrail-Hamas savaşı ağırlıklı gündemle gerçekleştirdiği 27'nci zirve toplantısı sonucunda ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları en sert dille kınanarak "Hiçbir şey terörü haklı çıkaramaz. İsrail'in bu saldırılar karşısında, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkı olduğunu teyit ediyoruz. Gazze'deki kötüleşen insani krizden de endişe duyuyoruz. Bölgesel bir gerilimin önlenmesi çok önemli. Tüm rehinelerin hemen salınması çağrısı yapıyor, iki devletli çözümün kalıcı barışa giden geçerli yol olmaya devam ettiği yönündeki görüş birliğimizi vurguluyoruz" denildi.

01:40 Gazze'ye hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde El-Acremi ailesinin, merkezde yer alan Deyrul Belah'ta ise Eş-Şuayb ailesinin evine saldırı düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

04:45 Kilise saldırısında eski ABD kongre üyesinin akrabaları öldü

Eski ABD Kongre Üyesi Justin Amash, İsrail'in Gazze'deki Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği ve 18 kişinin ölümüne yol açan saldırıda çok sayıda akrabasının öldürüldüğünü söyledi. Amash, "Birkaç akrabamın (burada resimde görülen Viola ve Yara dahil) barındıkları Gazze'deki Aziz Porphyrius Ortodoks Kilisesi'nde kompleksin bir kısmı yıkılınca öldürüldüğünü öğrendim. Filistinli Hıristiyan toplumu çok fazla acıya katlandı. Ailemiz çok acı çekiyor. Tanrı Gazze'deki tüm Hıristiyanları ve dinleri veya inançları ne olursa olsun acı çeken tüm İsraillileri ve Filistinlileri korusun" dedi.

00:12 İsrail 'o hastaneyi vuracağız boşaltın' dedi

Filistin Kızılayı, İsrail Gazze’de bulunan bir hastanenin “boşaltılması” yönünde bir uyarı verdiğini açıkladı. İsrail'in “boşaltma” uyarısı yaptığı Kudüs Hastanesi'nde 400'den fazla yaralı bulunuyor. Hastanenin olduğu bölgede yerinden edilmiş 12 bin kişinin de bulunduğu belirtildi. 18 Ekim'de aynı hastanenin yakınına bomba düşmüştü. İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.