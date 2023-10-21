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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Görüşmede iki lider, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas çatışmasını durdurmak için diplomatik temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

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