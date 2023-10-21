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14 yaşındaki liseli Dila Nur'a erkek arkadaşı tecavüz edip sokağa attı! O da intihar etti

14 yaşındaki liseli Dila Nur'a erkek arkadaşı tecavüz edip sokağa attı! O da intihar etti

ANTALYA’nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi 14 yaşındaki Dila Nur Şatır, inşaatta ölü olarak bulundu. Çocuk yaştaki kızın cinsel istismara uğradığı için intipar ettiği belirlendi.

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Antalya’nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan 14 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Dila Nur Şatır'ın cansız bedeni bir inşaatta bulundu.  Olay, Serik ilçesi Yeni Mahalle'de inşaat halindeki özel öğrenci yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 14 yaşındaki Dila Nur Şatır inşaatta hareketsiz şekilde bulundu. İnşaat çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İnşaatta cansız halde bulundu

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şatır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şatır’ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılarak ailesine teslim edildi. Yapılan incelemede genç kızın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Erkek arkadaşı tecavüz edip sokağa atmış

Olayın adından araştırma gerçekleştiren polis ekipleri kızın erkek arkadaşı E.Ç. (19) istismar suçuyla gözaltına aldı. Polis, D.Ş.'nin 19 yaşındaki erkek arkadaşı Erdoğan Ç.'nin evine gittikten sonra cinsel istismara uğradığını ve Erdoğan Ç. tarafından sokağa bırakıldığını belirledi. Genç kızın kendisini, inşaattan boşluğa bıraktığı üzerinde duruluyor. Gözaltına alınan gencin tutuklandığı öğrenildi.

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