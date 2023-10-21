Satsuma mandalinasında hasat dönemi başladı

Türkiye’nin satsuma mandalinasının merkezi Seferihisar ve Gümüldür'de hasat sezonu başladı.

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Sonbahar ve kış aylarında doğal C vitamini deposu olan, grip ve soğuk algınlıklarına karşı kalkan görevi gören, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren, kokusu ve aromasıyla ağızlarda enfes bir tat bırakan satsuma mandalinada hasat ve ihracat zamanı geldi. Türkiye’nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip olan Seferihisar ve Gümüldür'de üreticiler hasata başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüldürlü mandalina üreticisi Hikmet Kurt, "İlkokulu bitirdikten sonra babamla beraber bahçelerde çalışmaya başladım. O zamandan beri narenciye üreticisiyim. Bu sene mahsul çok güzel. Gümüldür mandalinası bir tane, ince kabuğuyla ve görüntüsüyle" ifadelerini kullandı.

Fiyatlara değinen Gümüldürlü mandalina üreticisi Ümran Cevizci, "Geçen sene 6.5 liradan vermiştik. Bu sene 7.5-8.5 lira arası satılıyor. Dünyanın en güzel mandalinası satsuma mandalinası bunun sebebi bu mandalina Japonya'nın satsuma adasında birde Gümüldür ve Seferihisar çevresinde yetişmektedir" ifadelerini kullandı.

Satsuma mandalinasının faydalarından bahseden Gümüldürlü mandalina üreticisi Nilgün Kurt, "Yıllarca çalıştıktan sonra babamın toprağına geldim. Çünkü burada turuncu bir altın var. Bu topraklarda satsuma çok güzel yetişiyor. Satsuma asla yediğinizde şişlik yapmaz ve bol C Vitamini vardır" ifadelerini kullandı.

"Üretici değil aradaki komisyoncular halciler para kazanıyor"

Çiftçilerin fiyatlar konusunda zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Seferihisar Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Gülbağ, "Seferihisar'da satsuma mandalinası üretilmektedir. Bölgemizde toplam 40.000 ile 42.000 ton arası mandalina üretimi beklemekteyiz. Fakat geçen yıl 5 TL 6,50 TL arasında satılan mandalina bu yıl 7 TL civarında. Ve çiftçilere fiyat üzerinden rahatsız ve zor günlerden geçiyor. Yüzde yüz imalat fiyatı artmakta, işçilik artmakta fakat narenciyemiz fiyat olarak artmamakta. Raflarda fiyatlar ayrı bahçede fiyatlar ayrı şöyle mandalina 7 TL-8 TL alınan mandalina tezgahlarda 30-40 TL arası satılmakta. Üretici değil aradaki komisyoncular halciler para kazanıyor" ifadelerini kullandı.