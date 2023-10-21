BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  SPOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Tek hedef şampiyonluk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Tek hedef şampiyonluk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Abone ol

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, beraberindeki heyetle, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Maalesef Ortadoğu’daki olaylar nedeniyle bu kutlamalar biraz buruk geçiyor. Filistin halkı baskı altında ve yaşam savaşı veriyor. İnşallah orada en kısa sürede barış sağlanır ve halkların çektiği eziyet son bulur. Çok programımız vardı. Milli yas durumunda olduğumuz için bunların hepsini erteledik. Bugün Atamızı ziyarete geldik. Cumhuriyetin yüzüncü yılında Atamıza bağlılığımızı, onun izinde yürüdüğümüzü ifade ettik. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hediye ettiği bu cumhuriyeti korumak da her Türk insanının görevi olduğunu ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni nesil yüzünü güldürecek bir Galatasaray oluşturmanın peşindeyiz"

Yeni nesle yakışır bir Galatasaray inşa etmek istediklerini kaydeden Başkan Özbek, "Yepyeni bir Galatasaraylı nesil geliyor. Bu yeni nesil yüzünü güldürecek bir Galatasaray oluşturmanın peşindeyiz. Buradaki kalabalık çok güzeldi, muazzam bir sevgi seli vardı" dedi.

"50 bin taraftarımız stadyumda olacak"

Galatasaray’ın şampiyonluktan başka hedefinin olmadığını dile getiren Özbek, "Galatasaray’ın tek hedefi şampiyonluk. Bu akşamki maç ise çok güzel olacak. 50 bin taraftarımız stadyumda olacak" şeklinde konuştu.

"Bugünkü ziyaretimizin sebebi Cumhuriyetin 100. yılı"

Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Erden Timur'un yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) soruşturma açılması için talepte bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, "Bugünkü ziyaretimizin sebebi Cumhuriyetin 100. yılının kutlamalarına bağlı olarak Atamızı ziyaret etmekti. Erden Bey bir şeyler söyleyebilir" diye konuştu.

Erden Timur: "Amacımız, şeffaf ve doğru bir arınma olması"

Fenerbahçe’nin kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Erden Timur, "Gündemi değiştirmek doğru olmaz. Amacımız, şeffaf ve doğru bir arınma olması. Kulüp olarak başkanımız liderliğinde başvurumuzu yapacağım. İnşallah Türk futbolunun adına güzel bir arınma olacak bir şeye vesile olmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

"Burada olmak bizim için gurur verici"

Anıtkabir’de olmanın gurur verici olduğunu söyleyen Timur, "Burada olmak bizim için gurur verici. Binlerce insanla burada birlikte olmak muazzam. Memleketimizin birleşemeye ihtiyacı var. Atatürk’ün çizdiği yol her zaman birleşme ve aydınlık yolu. Biz de her zaman bu yolda ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında burada olmak onur verici" açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da belediye otobüsü yayaya çarptı!
İstanbul'da belediye otobüsü yayaya çarptı!
Bahçesinde bağlı köpeğinin saldırısına uğradı, ağır yaralandı!
Bahçesinde bağlı köpeğinin saldırısına uğradı, ağır yaralandı!
İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ açıkladı
İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ açıkladı
9. Zeka ve Yetenek Kongresi başladı
9. Zeka ve Yetenek Kongresi başladı
MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda iki terörist etkisiz
MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda iki terörist etkisiz
Özgür Özel: Gözünün içinde fer yoksa bu iş olmaz
Özgür Özel: Gözünün içinde fer yoksa bu iş olmaz
Bir anlık dalgınlık 100 bin TL'ye mal oldu! Altın bozdurmak isteyince...
Bir anlık dalgınlık 100 bin TL'ye mal oldu! Altın bozdurmak isteyince...
F1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in oldu
F1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in oldu
Yılbaşında emekliye verilecek zammı açıkladı! SGK uzmanı Özgür Erdursun üzdü
Yılbaşında emekliye verilecek zammı açıkladı! SGK uzmanı Özgür Erdursun üzdü
Ankara’nın trafiği, şehit trafik polisi kızına emanet!
Ankara’nın trafiği, şehit trafik polisi kızına emanet!
Yanan arabasını söndürmek isterken ağır yaralandı!
Yanan arabasını söndürmek isterken ağır yaralandı!
Diyarbakır anneleri bin 510 gündür evlat nöbetinde!
Diyarbakır anneleri bin 510 gündür evlat nöbetinde!