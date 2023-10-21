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Yılbaşında emekliye verilecek zammı açıkladı! SGK uzmanı Özgür Erdursun üzdü

Yılbaşında emekliye verilecek zammı açıkladı! SGK uzmanı Özgür Erdursun üzdü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgür Erdursun yeni yılda emekliye verilecek zammı açıkladı. Emeklileri rakamı duyunca üzülecek

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun yaptığı açıklamada yeni yılda emekli aylıklarına gelecek olan zammı açıkladı. Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan katsayılarda yapılacak değişikliklerin emeklilerin maaşlarını nasıl etkileyeceğini belirtti. Özgür Erdursun, emekliye enflasyon farkı ve oransal artış (refah payı) toplamında yüzde 50 zam verilmesi halinde, kök aylığı 5.000 TL olan ve 7.500 TL’ye tamamlanan aylığı alan emeklinin 2024 yılında da 7.500 TL almaya devam edeceğini söyledi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun 

Emeklilerin yılbaşında alacağı zammın maaşları ne kadar etkileyeceğini SGK uzmanı Erdursun şöyle anlattı,

“Ocak ayında emekliye enflasyon farkı ve oransal artış toplamında yüzde 50 zam verilirse, kök aylığı 5.000 TL olan ve 7.500 TL’ye tamamlanan aylığı alan emekli 2024 yılında da 7.500 TL almaya devam eder. Çünkü bu durumda emekli aylığı artış katsayısı yüzde 50 artar ve bu katsayı sabit kalır” ifadeleri kullandı.

Erdursun, “Ocak ayında yapılacak zam oranını etkileyen en önemli faktör enflasyondur. Enflasyon ne kadar yüksek çıkarsa zam oranı da o kadar yüksek olur” ifadelerini kullandı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SGK uzmanu Özgür Erdursun: Ocak ayında emekliye Enflasyon farkı+Oransal Artış(Refah Payı) toplam %50 zam verilirse, kök aylığı 5.000₺ olup 7.500’ye tamamlanan aylığı alan emekli 2024’de 7.500₺ almaya devam eder!"

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