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MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda iki terörist etkisiz

MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda iki terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

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Türkiye'nin sınır ötesi ve yurt içinde sürdürdüğü operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hafta boyunca yaptığı açıklamalarla Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son gelişmeleri aktardı.

Son olarak MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

MSB
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