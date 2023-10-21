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İsrail'den vatandaşlarına seyahat uyarısı

İsrail'den vatandaşlarına seyahat uyarısı

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar on beşinci günde devam ederken İsrail Dışişleri Bakanlığı, protesto gösterileri nedeniyle aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Orta Doğu, Arap ve İslam ülkelerine seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim tarihinde başlayan gerilim artmaya devam ederken İsrail Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

yapılan açıklamada yaşanan çatışmalar nedeniyle “son günlerde dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail karşıtı protestolarda ciddi artış tespit edildiğine” belirtilerek, İsrail vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısının sıkılaştırıldığı açıklandı.

Açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar, Türkiye, Mısır (Sina dahil), Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas dahil olmak üzere tüm Orta Doğu/Arap ülkelerinde kalmaktan kaçınılması tavsiye edildi.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması nedeniyle daha önce de seyahat uyarsında bulunan İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, “dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail ve Yahudi sembollerine karşı düşmanlık ve şiddet gösterilerinin yanı sıra İsraillilere ve Yahudilere zarar verme çağrısında bulunan küresel cihat unsurlarının söylemlerinde artış görüldüğü” ifade edildi.

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