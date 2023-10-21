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Trendyol’dan, Gazze’ye 10 milyon dolar yardım!

Trendyol’dan, Gazze’ye 10 milyon dolar yardım!

Trendyol, Gazze’ye 10 milyon dolar insani yardım yapacağını duyurdu.

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E-ticaret platformu Trendyol, Gazze’ye 10 milyon dolar insani yardım yapacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gazze’de yaşanan insanlık dramından derin üzüntü duyuyor; bölgede kalıcı ateşkes ve barışın bir an önce tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Ablukanın devam ettiği Gazze’de sivil halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Trendyol olarak 10 milyon dolar insani yardım yapma kararı aldık. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivil halka yardımların doğrudan ulaşması için, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halindeyiz.

Ayrıca, Trendyol platformumuzda, Gazze’deki sivil halk için daha fazla yardım eli uzatılmasını sağlamak amacıyla yeni insani yardım programlarımızı haftaya devreye alacağız.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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