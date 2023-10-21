Büyükelçi Lütfullah Göktaş, Hakan Fidan'ın Basın Başdanışmanı oldu! Erdoğan'ın eski Basın Danışmanıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllar basın başdanışmanlığı görevini yapan Lütfulah Göktaş, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak atanmıştı. Göktaş şimdi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Basın Başdanışmanı olarak atandı.

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10 Ağustos 2014’ten 2018 sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın başdanışmanı olarak görev yapan Büyükelçi Lütfullah Göktaş, Vatikan Büyükelçiliği görevinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Basın Başdanışmanlığı görevine getirildi.

2019-2023 yıllarında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olan Lütfullah Göktaş, şubat ayında görevini tamamlayıp yurda dönmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı bünyesinde merkez büyükelçi olarak görev aldı. Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından basın başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Göktaş'ın konvansiyonel ve dijital medya ile ilişkilerin düzenlenmesi ve koordinasyonunun yanı sıra, basınla ilgili tüm faaliyetlere ve açıklamalara yönelik içerik oluşturma işini de üstleneceği kaydedildi.

Göktaş, 10 Ağustos 2014’ten 2018 sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın başdanışmanı olarak görev yapmıştı. Göktaş, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde ise 2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Basın Başmüşaviriydi. Büyükelçi Göktaş’a 2018’de İtalya, 2022’de ise Vatikan tarafından devlet nişanı verilmişti.