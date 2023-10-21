Refah Sınır Kapısı açıldı! Yardım TIR'ları Gazze'ye giriyor

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı açıldı. BM'ye ait araçlar ve insani yardım TIR'ları Gazze'ye geçiş yapıyor.

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İsrail'in saldırıları altında kalan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın bugün açılması bekleniyor. ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden konuyla ilgili bir açıklama yayımlandı.

Yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze’den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD vatandaşlarına uyarı

Mısır’a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır’daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarıldı.

Sınırdaki durumun dinamik, değişken ve güvensiz olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının sınıra doğru ilerlemeden veya sınırı geçmeye çalışmadan önce güvenlik durumunu değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.

Refah Kapısı açıldı

Refah Sınır Kapısı, büyükelçiliğin açıklamasının ardından açıldı. Birleşmiş Milletler'e ait araçlar ve insani yardım TIR'ları Gazze'ye geçiş yapmaya başladı. Böylelikle haftalardır yardım ulaştırılması engellenen bölgeye ilk yardım ulaşmış oldu.