Refah Sınır Kapısı açıldı! Yardım TIR'ları Gazze'ye giriyor

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı açıldı. BM'ye ait araçlar ve insani yardım TIR'ları Gazze'ye geçiş yapıyor.Abone ol
İsrail'in saldırıları altında kalan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın bugün açılması bekleniyor. ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden konuyla ilgili bir açıklama yayımlandı.
Yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze’den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ABD vatandaşlarına uyarı
Mısır’a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır’daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarıldı.
Sınırdaki durumun dinamik, değişken ve güvensiz olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının sınıra doğru ilerlemeden veya sınırı geçmeye çalışmadan önce güvenlik durumunu değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.
Refah Kapısı açıldı
Refah Sınır Kapısı, büyükelçiliğin açıklamasının ardından açıldı. Birleşmiş Milletler'e ait araçlar ve insani yardım TIR'ları Gazze'ye geçiş yapmaya başladı. Böylelikle haftalardır yardım ulaştırılması engellenen bölgeye ilk yardım ulaşmış oldu.
Refah Sınır Kapısı tarihçesi
1948 Arap-İsrail Savaşı ile birlikte Filistin'de kalan Arap bölgeleri, komşu Arap ülkelerince kontrol altına alındı. Bu dönem boyunca Gazze Şeridi de Mısır idaresi altındaydı ve Gazze ile Mısır arasında sınır bulunmuyordu. 1967'de Altı Gün Savaşı sonrasında İsrail yalnız Gazze'yi değil, Sina Yarımadası dahil Mısır topraklarını ele geçirdi.
1978 Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David Sözleşmesi ve 1979 İsrail-Mısır Barış Antlaşması sonrası ise Gazze hariç olmak üzere bu bölgede geriye kalan topraklar Mısır'a geri verildi. Philadelphia Hattı olarak adlandırılan 100 metre genişliğindeki kıyı şeridi, Mısır ile Gazze Şeridi arasında tampon bölge olarak bırakıldı ve Gazze-Mısır sınır hattı da düzenlendi. İsrail'in 1982'de Sina Yarımadası'ndan çekilmesi sonrası sınır işlemeye başladı. Refah Sınır Kapısı, geri çekilme planının yürürlüğe girdiği 11 Eylül 2005 tarihine kadar İsrail güçlerinin denetimi altında işlemekteydi.
İsrail'in çekilmesinin ardından Avrupa Birliği'nin Refah'a özel gönderdiği denetmenler tarafından bir yılı aşan süre denetlenen sınır geçişleri Nisan 2006 itibarıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlık kuvvetleri tarafından kontrol edilmeye başlandı.