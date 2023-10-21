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Lisede kız kavgası! Öldüresiye dövdüler

Lisede kız kavgası! Öldüresiye dövdüler

Kocaeli'de, kız meselesi yüzünden sosyal medyada tartışıp daha sonra dışarıda kavga eden gençler, lise öğrencisi M.S. isimli genci feci şekilde dövüp bıçakladı. Olayın ardından kaçan şüpheli gençleri polis, yakalayarak gözaltına aldı. O anlar bir başka genç tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Kocaeli’de, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde iddiaya göre, aynı okulda eğitim gören gençler, kız meselesi sebebiyle sosyal medyadan tartıştı.

Gençler sosyal medyada yaşanan tartışmanın ardından buluştu. Grupla buluşan M.S. isimli genç, feci şekilde darp edilerek bıçaklandı. O anlar bir başka genç tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde M.S.'ye iki kişinin saldırdığı, daha sonra saldırganlara bir gencin daha dahil olduğu, M.S.'yi tekmeledikleri ve defalarca vurdukları görüldü. Aynı zamanda görüntülerde M.A.G.'ye küfür ve hakaret edildiği de duyuldu. Feci şekilde darp edilen M.S., M.A.G. tarafından bıçaklandı. M.S. hafif şekilde yaralanırken olaya karışan şahıslar ise kaçtı.

Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, M.S.'yi darp ve bıçaklayan şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen M.A.G., A.E.T., Y.I., D.Ç. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

 

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