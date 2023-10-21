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Kur’an Kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin’e gönderdi

Kur’an Kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin’e gönderdi

Kütahya'da Simav İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitleri Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’e gönderdi.

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Öğrenciler, öğreticileri Mehmet Gündüz ve Abdullah Saka refakatinde İlçe Müftülüğüne gelerek biriktirdikleri yaklaşık 10 bin TL’yi Filistin’e ulaştırılmak üzere İlçe Müftüsü Hasan Serçe’ye teslim ettiler.

Filistinlilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm Müslümanların bir an önce harekete geçmesi gerektiğini dile getiren İlçe Müftüsü Serçe, öğrencilerin bu örnek davranışlarından çok etkilendiğini ve gurur duyduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti.

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