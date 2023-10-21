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Van'da deprem oldu! AFAD açıkladı çevre iller de sallandı Muğla dan sonra...

Van'da deprem oldu! AFAD açıkladı çevre iller de sallandı Muğla dan sonra...

VAN'da deprem oldu. AFAD, Van'ın Tuşba ilçesi merkezli depremin 4 şiddetinde olduğunu duyurdu. Sabah saatlerinde de Muğla'nın açıklarında 4.2 şiddetinde deprem olmuştu

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Van'ın Tuşba ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan aktarılan habere göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08:05'te 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 12.82 km olarak duyuruldu.

Muğla'da da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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