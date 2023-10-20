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Anadolu Efes, Valencia'ya ilk yenilgisini yaşattı

Anadolu Efes, Valencia'ya ilk yenilgisini yaşattı

THY Euroleague'nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında Valencia'yı 77-73 mağlup etti. Böylece Temsilcimiz üst üste ikinci galibiyetini alırken İspanyol temsilcisi ilk yenilgisini aldı.

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THY Euroleague'de 4. hafta maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda ligin yenilgisiz takımlarından Valencia‘yı konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 77-73'lük skorla Anadolu Efes oldu.

Çift maç haftasını kayıpsız geçti

Anadolu Efes, çift maç haftasını kayıpsız atlattı.

THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk 2 haftasında Barcelona ve Real Madrid'e yenilen lacivert-beyazlılar, çift maç haftasına galibiyet alamadan girdi.

Anadolu Efes, bu haftada önce Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 89-84, ardından da Valencia Basket'i de 77-73 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Ligdeki dördüncü maçında ilk kez sahadan yenilgiyle ayrılan Valencia ise Zalgiris‘in misafiri olacak.

Anadolu Efes: 77 - Valencia Basket: 73

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Olegs Latisevs (Letonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 15, Clyburn 13, Thompson 13, Tyrique Jones 10, Ercan Osmani, Beaubois 14, Willis 7, Erkan Yılmaz 2, Zizic 3

Valencia Basket: Chris Jones 9, Robertson 4, Claver 6, Pradilla 8, Toure 5, Jovic 6, Puerto 10, Reuvers 1, Davies 8, Inglis 13, Ferrando 3

1. Periyot: 18-15

Devre: 38-40

3. Periyot: 57-53

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