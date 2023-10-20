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İsrail ve Ukrayna'ya yapacağı yardım açıklandı

İsrail ve Ukrayna'ya yapacağı yardım açıklandı

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Kongre'den, çoğunluğu Ukrayna ve İsrail'e desteğin yanı sıra ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için 105 milyar dolarlık ek fon talebinde bulundu.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 105 milyar dolarlık ek fonun 14,3 milyar dolarının İsrail'e yardım kapsamında talep edildiği bildirdi.

Söz konusu meblağın 4 milyar dolarının, Demir Kubbe ve Davud Sapanı hava ve füze savunma sistemlerinin takviyesi için kullanılacağı kaydedilen açıklamada, Demir Işın hava savunma sisteminin geliştirilmesi için de 1,2 milyar dolar aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kongre'den talep edilen ek fonun büyük çoğunluğunu oluşturan 61 milyar dolarlık kısmının, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı kapsamında olduğu ifade edildi.

Ek fonun bir kısmının da ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için kullanılacağı kaydedilen açıklamaya göre, Biden yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki kriz de dahil olmak üzere insani yardımlar için 9 milyar doların üstünde bir meblağ talep etti.

ABD Başkanı Biden, ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye "acil bütçe" talebinde bulunacağını bildirmişti.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetçi çoğunluğun yeni bir başkan seçememesi nedeniyle, fon talebinin ne zaman onaylanacağı belirsizliğini koruyor.

Temsilciler Meclisinde Başkan Kevin McCarhty'nin ay başında görevden alınmasının ardından bugün yapılan üçüncü oylamada da başkan seçilememişti.

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