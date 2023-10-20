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Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor

Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır-Gazze sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğunu duyurdu.

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Mısır, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğunu, İsrail'in bölgeye insani yardımların girişini kabul etmediğini duyurdu.

Mısır'dan yazılı açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı'nın mevcut durumu ve Gazze'ye gönderilmesi planlanan insani yardımlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. İsrail- Filistin arasındaki gerilimin başladığı günden bu yana Mısır'ın Batı medyası tarafından hedef alındığını belirten Ebu Zeyd, şunları kaydetti: "(Batı medyası) Tehcir senaryosunu teşvik ediyor. İsrail, sınır kapısını (Filistin tarafı) 4 kez vurarak yardımların girişini reddetmesine rağmen, sınır kapısının kapalı olmasından Mısır'ı sorumlu tutuyor."

"İsrail Gazze'ye yardım girmesini kabul etmiyor"

Ebu Zeyd, "Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor. Bugün de üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesinin sorumluluğu Mısır'a yükleniyor. Sınır kapısı açık, Mısır onların tahliye edilememesinden sorumlu değil." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin ev sahipliğinde 21 Ekim'de düzenlenmesi planlanan "Kahire Barış Zivesi"ne işaret eden Ebu Zeyd, doğru yola ulaşmak için yarınki zirvenin fırsat olduğunu kaydetti.

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