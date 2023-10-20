Para Atıcılık Tüm Dallar Cumhuriyet Kupası başladı

Para Atıcılık Tüm Dallar Cumhuriyet Kupası Mersin Erdemli'de 11 ilden 70 sporcunun katılımıyla başladı.

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Para Atıcılık Tüm Dallar Cumhuriyet Kupası yarışlarının startı Erdemli ilçesinde yer alan atıcılık poligonunda verildi. Kupa yarışlarına 11 il 15 kulüpten 19'u kadın 70 sporcunun katıldığı belirtildi. Bugün resmi antrenman atışları ile açılış yapan sporcuların ayın 23'üne kadar istedikleri dereceyi elde etmek için mücadele vereceği belirtildi. Yarışlara havalı silahlarda geçen sene ve bu sene dünya şampiyonu olan Aysel Özgan'da katıldı.

Milli Atıcılardan Ayşegül Pehlivanlar, "Türkiye Şampiyonasına geldik. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Güzel bir organizasyon olmasını diliyorum" dedi. Pehlivanlar, "Hollanda'da Alp Oyunlarında şampiyon oldum ve Peru'da dünya üçüncüsü oldum. Şimdi 2024 Paris Paralimpik Oyunları hedefimiz. İnşallah altın madalya kazanmak istiyoruz. Bronz vardı, gümüş vardı, bu sefer altın madalya hedefliyoruz. Her müsabaka önemlidir, kendimizi görüyoruz ama hedef her zaman paralimpik oyunları. Cumhuriyet'in 100. yılını da kutluyorum" diye konuştu.

Dünya şampiyonu milli atıcı Aysel Özgan ise, "Geçen sene ve bu sene 2 kez üst üste Havalı silahlarda dünya şampiyonu oldum. Olimpiyatlara da katılmaya hak kazandım. Beşinci kez olimpiyata gitmeye hak kazandığım için onun gururunu yaşıyorum. İnşallah daha iyi şeyler çıkaracağız" ifadelerini kullandı. 2024 Paris Paralimpik Oyunları ve hedeflerini anlatan Özgan, "Birincilik istiyorum ama Allah ne verirse, muradımda ne varsa. Çok zorladım bu zamana kadar. Bundan sonra daha iyi olur" diye konuştu. Başlayan şampiyonaya da değinen Özgan, "10 metre havalı tabancada bizim maçımız var, öbür gün 50 metre ateşlide maçımız var. Bu sene kapanış sezonumuz bu. Uğraşıyoruz, daha iyi olmak için çabalıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir şampiyonaya katılmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.