İsrail'in Gazze'yi işgal planı ifşa oldu! Gazze'nin toprakları küçülecek! Dışişleri Bakanı itiraf etti

14 gündür Gazze'yi bombalayıp bin 500'den fazlası çocuk 4 bine yakın sivili katleden İsrail'in Gazze'yi işgal planı bizzat İsrail Dışişleri Bakanı tarafından ifşa edildi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "Savaşın sonunda sadece Hamas yok olmayacak. Gazze'nin toprakları da azalacak" diyerek işgal planını itiraf etti.

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İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu için hazırlıklarını tamamladığı belirtilirken, "tampon bölge" iddiası gündeme geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sözleri ve Savunma Bakanlığı'nın açıklaması İsrail'in Gazze Şeridi'ni küçülteceğini söyledi ve Hamas'la savaşın sonunda bölgenin bir kısmının ilhak edileceği ya da yeniden işgal edileceği endişelerini arttırdı.

Gazze'nin toprakları azalacak!

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Eli Cohen, Hamas'ı Gazze'den çıkarılacağını ve ardından Gazze topraklarında bir "düşüş" yaşanacağını söyledi. Cohen, "Bu savaşın sonunda sadece Hamas artık Gazze'de olmayacak, aynı zamanda Gazze'nin toprakları da azalacak". dedi.

Tampon bölge mi yoksa toprak işgali mi?

Ancak, Cohen'in Hamas kontrolündeki bölgenin etrafına bir tampon bölge yerleştirileceğini mi, yoksa İsrail'in 2,3 milyon nüfuslu yoğun nüfuslu bölgenin bazı kısımlarını tamamen kendi topraklarına katmayı mı kastettiği açık değildi.

Askerden arındırılmış tampon bölge

Bazı uzmanalar İsrail'in, 7 Ekim Hamas saldırılarının hedefi olan sınıra yakın yerleşimlerde yaşayan İsraillileri korumak için Gazze Şeridi çevresinde geniş bir tampon bölge oluşturması gerektiğini öne sürdü. İçinde sivil altyapı bulunmayan askerden arındırılmış bir tampon bölge, Cohen'in Gazze'nin topraklarının "azalacağını" iddia ederken aklında olan şey olabilir.

Katı milliyetçiler toprak istiyor!

Ancak İsrail'in katı milliyetçi yerleşim hareketi de savaştan sonra Gazze'nin bir kısmının kendilerine teslim edilmesini istiyor. Yerleşimciler arasında, İsrail'in 2005'te Gazze'den ayrılması ve bunun sonucunda Gazze'deki 21 yerleşimin boşaltılması nedeniyle bir öfke var.

Savunma Bakanlığı: Yeni bir güvenlik sistemi...

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'deki savaşın hedefinin Hamas'ı ortadan kaldırmak ve yeni bir güvenlik sistemi kurmak olduğunu açıkladı.