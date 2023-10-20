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Gazze'de şov yapmakla suçlanan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk isyan etti: Siz ne aşağılıksınız ya?

Gazze'de yaşanan roket saldırısını ajite etmekle suçlanan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk eleştirilere tepki göstererek, "Ben roket atılırken yayında değildim “Beni gör” derken rejiye kendimi fark ettirmeye çalışıyordum. Yayının ben de olduğunu anladığım an da sakin bir şekilde 1 saat Yayın yaptım" dedi.

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NTV muhabiri Osman Terkan ve CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün aynı noktada savaş anını anlattıkları anlar sosyal medyada viral oldu.

Roket saldırısında Fulya Öztürk'ün hareketleri ve sözleri tartışma konusu oldu. Reyting kaygısı içinde olmakla suçlanan Fulya Öztürk, olayı ajite etmek ve şov yapmakla eleştirildi.

Türkiye'ye dönen Fulya Öztürk eleştirilere hem CNN Türk canlı yayınında hem de sosyal medya hesabından cevap verdi:

"Sizi Allah'a havale ediyorum"

 

 

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