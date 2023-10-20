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Boşamak istediği için 16 kez bıçaklandı verdiği kararla şoke etti! Cani koca yakalandı ama...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Boşamak istediği için 16 kez bıçaklandı verdiği kararla şoke etti! Cani koca yakalandı ama...

Denizli'de boşanmak istediği için 16 bıçak darbesiyle yaralanan kadın, kendisine şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olmadı.

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Eşinden boşanmak istediğini söyleyen Gülderen Ş. (26), kocası Beytullah Ş. (26) tarafından sokak ortasında şiddete maruz bırakıldı. Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran koca, saçından tutuğu eşini 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp darp etmeye çalıştı.  Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan şahıs, aldığı darbelerle yere yığıldı. Polislerin müdahalesiyle linç edilmekten son anda kurtarılan şahıs, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

16 bıçak darbesi alan kadın taburcu edildi

Talihsiz kadının vücudunun çeşitli bölgelerinden 16 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Esnaf ve vatandaşların müdahalesi sayesinde ölümcül bir darbe almayan kadın, 3 gün önce hastaneden taburcu edildi.

Şikayetçi olmadığı kocası serbest bırakıldı

Taburcu edildikten sonra tekrardan ifadesine başvurulan kadının, kocası Beytullah Ş.’den şikayetçi olmadığı öne sürüldü. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kocanın ise kalabalık tarafından linç girişimi yaşaması nedeniyle vücudunda 36 kırık meydana geldi. Hastanedeki tedavisi dün tamamlanan Beytullah Ş., taburcu olmasının ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü. İşlemleri tamamlanan Beytullah Ş., Denizli Adliyesi’ne sevk edildi. Eşinin şikayetçi olmadığı Beytullah Ş., adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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