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AK Parti'den istifa etmişti! O isim İYİ Parti'ye transfer oldu

AK Parti'den istifa etmişti! O isim İYİ Parti'ye transfer oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Düzce'de partisinin Belediye Başkan Adayını açıkladı. Mehmet Keleş'in adaylığı dikkat çekti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Düzce’de düzenlediği Bölge İstişare Toplantısına katıldı. 

Akşener, toplantıda yaptığı konuşmada İYİ Parti’nin Düzce Belediye Başkanı adayının eski 2014-2017 yılları arasında AK Parti’den belediye başkanı seçilen, "Diğer başkanlar Mercedes'le, Audi ile gezerken ben Passat'la mı geleyim" açıklamasıyla tanınan ve damadı FETÖ’den içeri alındıktan sonra istifa eden Mehmet Keleş olduğunu açıkladı.

2014’te AK Parti’nin adayı olarak Düzce Belediye Başkanı seçilen Keleş, 2017 yılında damadı FETÖ’den içeri alındıktan sonra görevinden istifa etmişti.

Mehmet Keleş, 2 Ekim 2017’de istifa etmişti.

Keleş, Türkiye’nin gündemine 650 bin TL’ye aldırdığı makam otomobiliyle ve buna yaptığı “Diğer başkanlar Mercedes’le, Audi ile gezerken ben Passat’la mı geleyim” savunmasıyla gelmişti.

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