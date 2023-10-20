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İsrailli esirler için 'En taş hatunlar' demişti... Yüksel Hoş tutuklandı

İsrailli esirler için 'En taş hatunlar' demişti... Yüksel Hoş tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, İsrailli kadın esirler için "En taş hatunları esir almak nedir?" ifadesini kullanan akademisyen Dr. Bekir Yüksel Hoş'un tutuklandığını duyurdu.

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Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş geçen günlerde sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Değirmenci, Filistin'de Hamas'ın esir aldığı iddia edilen İsrailli kadınlarla ilgili yaptığı paylaşımda, “Adam sanki elite model look seçmeleri yapar gibi seçip seçip esir almış. İsrail'in en taş hatunlarını esir almak nedir be kardeşim? İsrailli gençler n'apsın şimdi? Taş mı yesin?” ifadelerini kullanmıştı.

Hoş'un bu paylaşımı üzerine “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklandığı öğrenildi. Gelişmeyi duyuran isim ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci oldu. 

Aslan Değirmenci, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında ayrıca Hoş’un FETÖ ile iltisaklı olduğunun öğrenildiğini ileri sürdü.

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