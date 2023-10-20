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Bayern Münih'te Mazraoui hakkında karar verildi

Bayern Münih'te Mazraoui hakkında karar verildi

Bayern Münih, yaptığı Filistin paylaşımıyla Almanya'da tepkilerin hedefi olan Fas kökenli Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui'ye sahip çıkarak oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.

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Alman temsilcisi Bayern Münih'te forma giyen Faslı futbolcu Noussair Mazraoui, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı paylaşımından dolayı tepki almıştı. Bu tepkiler odağında Bayern Münih futbolcusuna sahip çıktı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mazraoui'nin takımda kalacağı ifade edildi.

Kulübün CEO'su Jan-Christian Dreesen, 25 yaşındaki futbolcuyla yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Noussair Mazraoui, barışsever bir kişi olarak terör ve savaşı kesinlikle reddettiğini bize inandırıcı bir şekilde ifade etmiştir. Paylaşımlarının rahatsızlığa yol açmış olmasından dolayı üzüntü duymaktadır." ifadelerini kullandı.

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