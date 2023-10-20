Avrupa Triatlon Kupası yarın Mersin'de başlıyor!

Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, yarın Mersin'de başlayacak. Organizasyonda 25 ülkeden 280 sporcu yarışacak.

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Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin'in bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Kentte spor branşlarına yönelik önemli tesislerin faaliyet gösterdiğine işaret eden Küçük, "Mersin çok avantajlı bir il. Turizmi, doğası, havası ve iklimiyle bu organizasyona son derece uygun bir yer. Yenişehir, bunlara uygun olarak en güzel ilçelerimizden bir tanesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Özyiğit: "Dünya Triatlon Kupası yarışlarını Yenişehir'de yapacağız"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ertelenen Avrupa Triatlon Kupası'nın yarın başlayacağını dile getirdi.

Organizasyonun kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını anlatan Özyiğit, şöyle konuştu:

"Yenişehir parkuru, bugün triatlonda sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın dahi en güzel parkurlarından biri olarak kayıtlara geçmiş durumda. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla bu organizasyonu Yenişehir'de yapabilmek bizim için gurur meselesi. Kentin tanıtımı ve görünür olmasında çok kıymetli bir organizasyon. Gelecek yıl inşallah Dünya Triatlon Kupası yarışlarını Yenişehir'de yapacağız. Böyle bir organizasyonun hazırlıkları için çalışıyoruz."

Federasyon Başkanı Yalçınkaya: "Elit sporcular burada"

TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya da Avrupa Triatlon Kupası yarışlarının düzenleneceği parkurun çok önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

Yenişehir Belediyesinin, organizasyon için büyük emek verdiğine dikkati çeken Yalçınkaya, "Organizasyon iki gün sürecek. Seyri çok güzel yarışlar olacak. Geçen hafta Alanya'da yarışımız vardı. Sporcular oradan buraya transfer oldular. İki yarıştan da puan toplamak isteyen çok üst düzey elit sporcular burada. Milli takımımız adına da yaklaşık 20 sporcumuz organizasyonda yarışacak. Bizi çok iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Salamin: "Bütün elit atletler buraya gelebilmek için sırada bekliyor"

Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Pascal Salamin de imkanları dolayısıyla çok rahat hissettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yenişehir parkuru o kadar popüler ki elit atletler organizasyona katılmak için can atıyorlar ama yer yok. Bütün elit atletler buraya gelebilmek için sırada bekliyor. Türkiye, spor anlamında gerçekten Avrupa'da en hızlı ve en çok büyüyen ülke. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Portekiz, İspanya, İngiltere gibi hep aynı ülkelerde yarış yapmak istemiyoruz. Türkiye onlardan biri olmalı. Türkiye bunu hak ediyor. Hep aynı ülkeler olursa bir anlamı kalmaz."

Organizasyon detayları

Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Avrupa Triatlon Kupası, yarın 13.30'da Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleşecek.

Dünyanın en iyi triatletlerinin sahne alacağı organizasyonda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkeden 280 sporu yarışacak.

Büyükler ve gençler kategorilerinde yarışılacak müsabakalarda, sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek.

Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina Kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek.

Etabı bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak.

Aynı zamanda, organizasyon bünyesinde Avrupa Triatlon Gençler Kupası ile Türk sporcuların katılımıyla puanlı lig yarışları ve sprint müsabakaları da yapılacak.

Organizasyonla beraber Avrupa ve Türkiye'deki sezon yarışları tamamlanmış olacak.