Joe Biden’ın İsrail’e tam desteği ABD yönetiminde kriz çıkardı!

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşanan insanlık dramı tüm dünyada protestolara yol açarken İsrail'e verdiği destekle tepki çeken ABD yönetimi içinde de savaş karşıtı sesler yükseliyor.

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ABD’nin İsrail-Filistin politikasının, ABD yönetimi içinde de krize yol açtığı ortaya çıktı. Huffington Post gazetesine konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD’nin İsrail’e tam destek politikasının kurumda anlaşmazlık yarattığını belirtti. Bazı Dışişleri çalışanlarının Biden’ın politikalarına itirazlarını dile getirmeye hazırlandığı, personelin moralinin çok bozuk olduğu ve bazılarının istifayı düşündüğü kaydedildi.

Sözcü'de yer alan habere göre kaynaklar, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve diğer üst düzey yetkililerin kurum içinde büyüyen rahatsızlığı yakından takip ettiğini söyledi. Habere göre özellikle uzman olarak görev yapan bakanlık çalışanları, kendi görüşlerinin önemsenmemesinden ve ABD yönetiminin Gazze’ye saldırıları artırmayı planlayan İsrail’e desteğinden rahatsızlık duyuyor.

İstifa eden yetkili: birçok meslektaşım bana destek verdi

Huffington Post’a konuşan bir Dışişleri yetkilisi, bakanlıktaki krizin her düzeyde sürdüğünü, bazı diplomatların itirazlarını resmi yollarla paylaşacağını kaydetti.

ABD Dışişleri'nde “müttefikler ve ortaklara silah tedariki” biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, bu hafta ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini açıklamıştı. Paul, LinkedIn'de yayınladığı mektupta, ABD’den İsrail'e ölümcül silah transferinin sınırlarını aştığını belirterek “Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Paul, Huffington Post’a yaptığı açıklamada, istifası sonrası birçok meslektaşının kendisine ulaşarak destek verdiğini ve aynı şeyleri düşündüklerini söylediğini aktardı.

Vietnam Savaşı’nda da yaşanmıştı

Gazete, Dışişleri Bakanlığı içinde resmi itirazların daha önce Vietnam Savaşı gibi ABD içinde de kriz çıkaran süreçlerde kullanıldığını, bu yolla yetkililerin ABD’nin tehlikeli kararlarını eleştirebildiğini yazdı.

Gazetenin açıklama talebini yanıtlayan bakanlık sözcülerinden Matthew Miller ise kurum içinde farklı düşünceleri teşvik ettiklerini, Bakan Blinken’ın muhalif fikirleri dikkate aldığını savundu.

Dışişleri kaynakları ise ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin Arap diplomatlardan büyük tepki gördüğünü ve ABD’nin bölgedeki desteğini kaybetmesine yol açabileceğini vurguladı.