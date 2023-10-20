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Fırıncıdan şaşırtan yöntem: 100 lira madeni para getirene 110 lira veriyor

Fırıncıdan şaşırtan yöntem: 100 lira madeni para getirene 110 lira veriyor

ELAZIĞ'da bir fırın sahibi, müşterilerine bozuk para üstü olarak verecek madeni para bulamayınca bulduğu yöntemle şaşkına çevirdi. Dükkanın camına ilan asan fırıncı, 100 lira bozuk para getirene 110 lira vereceğini vaat etti.

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Elazığ’da fırın işleten Ensari Altındağ, para üstü verebilmek için madeni para bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Müşterilerin çoğunluğunun kağıt para kullanmasıyla birlikte bozuk para sıkıntısı yaşamaya başlayan Altındağ, madeni para bulabilmek için yaptığı yöntemle şaşkına çevirdi.

Dükkanın giriş kısmına astığı yazıda 100 lira 1’lik demir para getirene 110 lira vereceğini yazdı. Fırıncının bu yaptığı şaşkınlık oluştururken, vatandaşlar da yazıdan sonra fırına bozuk para getirmeye başladı.

''Bu yazıyı yazdırmadan önce kimse bize bozuk para getirmiyordu''

10 yıldır fırında çalıştığını belirten Yusuf Altındağ, ''Burada bozuk para sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan dolayı da böyle bir kampanya başlattık. Poğaçalarımız 7 lira ekmek ise 14 lira. Alışveriş yapanlar tüm para veriyor ama bizde bozuk para olmuyor. Alışveriş yapanlara 1 lira eksik ver desen vermez aynı zamanda fazlasını da almıyorlar. Bu yüzden patronumuz da bu kampanyayı başlattı. Dün itibariyle bayağı bozuk para gelmeye başladı. Kampanyamızda 100 lira getirene 110 lira veriyoruz. Bazıları bu durumu yanlış yorumlayabilir ama bizim bozuk paraya ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız da dün itibariyle bozuk paralarını getirmeye devam ediyor. Böyle bir kampanya yapmadan önce vatandaşlarımız kumbarasındaki bozuk paraları getirmiyordu. Bu kampanyayla birlikte hem vatandaşlarımıza iyi oldu hem de bize iyi oldu. Vatandaşlarımız artık evdeki kumbaralarında ne kadar bozuk para varsa getiriyor. Dün 3 bin liraya yakın bir bozuk para geldi. Bu yazıyı yazdırmadan önce kimse bize kağıt para bozdurmuyordu” dedi.

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