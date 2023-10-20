Aytun Çıray'dan bomba iddia! AK Parti ile İYİ Parti anlaştı! AK Parti İzmir'de aday çıkarmayacak

İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, yerel seçimlere ittifaksız gireceğini açıklayan ve ilk olarak İzmir'den aday çıkaran İİYİ Parti'nin AK Parti ile anlaştığını savundu. ve ekledi: AK Parti İzmir'de aday çıkarmayacak...

Abone ol

İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında konuk olduğu programda yerel seçimlere ve İyi Parti'nin seçime ittifaksız girme kararına dair konuştu.

Çıray, çok güvendiği bir kaynağının kendisine, İyi Parti ile AK Parti arasında bir anlaşmadan bahsettiğini, "İyi Parti'nin Türkiye'nin her yerinde aday çıkarmak şartıyla, İzmir'de AK Parti'nin aday çıkarmama ihtimali tartışılıyor" dediğini aktardı. Çıray, şunları kaydetti:

En çok CHP'ye zarar verecek

- İyi Parti'nin istediği gibi davranma hakkına kimse bir şey diyemez ama Türkiye çapında aday çıkarmaları en çok CHP'ye zarar verecektir. Çok güçlü bir liderlik sergiliyorsanız sizin vaadiniz ittifakla seçim kazanmak olmamalı. Bu aşamadan sonra kurulacak bir ittifak da işe yaramaz.

İYİ Partili vekil, STK Başkanı'na dedi ki...

- Meral Hanım, 'kazanacak aday' sürecine benzer bir süreç yürüttü. CHP, örseleniyor. İyi Partili vekil tarafından HDP'ye, PKK'ya yakın olmakla yorumlandı. Bir başka vekil, biz MHP ve AK Parti ile ittifak yapmalıyız dedi.

- İyi Partili bir vekil, İzmir'de bir STK'nın başkanına gidip, başka şeyler teklif etti. 'İster AK Parti'den ister bizden aday ol, destek vereceğiz' dedi.

Ankara, İstanbul'u muhalefet alır!

- Bir süreç yürüyor ve muhalefet açısından iyi bir süreç yürümüyor. Muhalefetin seçime giderken kendi içindeki açıklaması Tayyip Bey'i kurtarıyor.

- Ankara, İstanbul'u muhalefet alır. Bilinçli CHP seçmeni ve İyi Parti seçmeni, İstanbul'da Ankara'da CHP'ye oy verir.