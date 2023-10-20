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Tunceli'de eylem ve gösteriler 5 gün boyunca yasaklandı

Tunceli'de eylem ve gösteriler 5 gün boyunca yasaklandı

Tunceli’de eylem, toplantı ve yürüyüşler 5 gün boyunca yasaklandı. Kentte sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler yapılabilecek.

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Valilikten yapılan açıklamada, kentte kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

İl genelinde sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 24 Ekim günü saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanması kararı alınmıştır."

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