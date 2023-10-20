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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

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 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Ukraynalı mevkidaşı ile telefon görüşmesinde, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

Biden, Zelenskiy'e, Rusya'nın "saldırgan savaşına karşı" Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve demokratik geleceğini savunmasına yönelik güçlü desteğin süreceğini vurguladı.

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