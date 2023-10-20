ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Ukraynalı mevkidaşı ile telefon görüşmesinde, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

Biden, Zelenskiy'e, Rusya'nın "saldırgan savaşına karşı" Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve demokratik geleceğini savunmasına yönelik güçlü desteğin süreceğini vurguladı.