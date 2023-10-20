3 kişinin öldüğü kazada yaralanan sürücü tedavisi bitince tutuklandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde doğum günü eğlencesi dönüşü otomobilin beton aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan ve tedavisi tamamlanan sürücü tutuklandı.

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Kazanın ardından tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde, önündeki otomobil şerit değiştirince çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve aracın kontrolünü kaybettiğini öne süren Duran, adliyeye sevk edildi.

Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil, 15 Ekim'de Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde demir korkuluklara ardından beton aydınlatma direğine çarpmıştı. Araçtakilerden Eda Nur Baykay'ın doğum günü eğlencesinden dönen grubun bulunduğu araç, hurdaya dönmüştü.

Kazada, sürücü Adem Duran ile Sinan Karakuş, Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik otomobilde sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Karakuş, Baykay ve Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralı sürücü Duran ise Kestel Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.