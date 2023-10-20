BIST 7.652
DOLAR 28,02
EURO 29,66
ALTIN 1.783,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de 6 yaşındaki Nisa'nın esrarengiz ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 6 yaşındaki Nisa'nın esrarengiz ölümü

Mersin’in Tarsus ilçesinde yol kenarında hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

İddiaya göre, 6 yaşındaki Nisa Ceviz, yol kenarında yerde yattığını gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız çocuğuna kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Hastaneye kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 Nisa’nın boğazına jelibonun kaçtığı nefessiz kaldığı iddia edildi. Mersin Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Nisa Ceviz’in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Küçük, Mehmet Şimşek’le 1.5 saat görüştü! Emekli ve memur zamları ne olacak?
Cem Küçük, Mehmet Şimşek’le 1.5 saat görüştü! Emekli ve memur zamları ne olacak?
Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu! "Yukarı bak yukarı..."
Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu! "Yukarı bak yukarı..."
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı
Abdülkerim Bardakçı için Rus kulüpleri harekete geçti
Abdülkerim Bardakçı için Rus kulüpleri harekete geçti
ABD'li üst düzey yetkili, ülkesinin İsrail politikası nedeniyle istifa etti: Bunun parçası olamam
ABD'li üst düzey yetkili, ülkesinin İsrail politikası nedeniyle istifa etti: Bunun parçası olamam
Havaların soğumasıyla sakatata ilgi artıyor!
Havaların soğumasıyla sakatata ilgi artıyor!
EYT'nin ardından emeklilikte yeni düzenleme
EYT'nin ardından emeklilikte yeni düzenleme
Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş darbesi! Yavaş, Kılıçdaroğlu için imza attı
Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş darbesi! Yavaş, Kılıçdaroğlu için imza attı
ABD'den ölüme onay! Tek başına el kaldırdı, yardım tasarısını veto etti
ABD'den ölüme onay! Tek başına el kaldırdı, yardım tasarısını veto etti
Kadınlarda idrar kaçırmanın tedavisi mümkün
Kadınlarda idrar kaçırmanın tedavisi mümkün
Sivas'ta intihar! 14 yaşındaki kız çocuğu uçurumdan atladı, kolundaki yazı dikkat çekti
Sivas'ta intihar! 14 yaşındaki kız çocuğu uçurumdan atladı, kolundaki yazı dikkat çekti
İsrail'in yeni Gazze planı ortaya çıktı! Abdulkadir Selvi ayrıntıları paylaştı
İsrail'in yeni Gazze planı ortaya çıktı! Abdulkadir Selvi ayrıntıları paylaştı