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Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu! "Yukarı bak yukarı..."

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkıya'nın başrolde olduğu Aile'nin son bölümünde sosyal medyayı sallayan bir sahne yer aldı. Aslan'ı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un soyunduğu sahne sosyal medyada çok konuşuldu.

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Aile dizisi ilk bölümünden beri büyük bir ilgi görüyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkıya'nın Aslan ve Devin rolüyle yer aldığı dizide zaman zaman bazı sahneler de gündeme geliyor.

O sahnelerden biri de dizinin son bölümünde gerçekleşti. Leyla'nın hapse girmesinin ardından çocukların yanında olmak için Aslan'dan boşanmaktan vazgeçen Devin, Aslan'ın karşısında soyunması ile neye uğradığını şaşırdı.

Aslan o sahnede "Yukarı bak yukarı çık yukarı, alo yukarı bak yukarı gözlerim burada" derken, Devin'in ise "Üf" diyerek odadan gitmesi olay oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un görüntüsüne "Kime olsa sıcak basar", "Adamı dizide her anlamda kullanıyorlar helal olsun", "Dizinin adı Kıvanç'ın elli tonu olsun" yorumları geldi.

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