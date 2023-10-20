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Nestle'den İsrail kararı! Bu adımı atan ilk şirket oldu

Nestle'den İsrail kararı! Bu adımı atan ilk şirket oldu

Nestle, İsrail'deki bir üretim fabrikasını güvenlik nedenleriyle "geçici olarak" kapattığını duyurarak, bu adımı atan ilk tüketici ürünleri şirketi oldu.

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Nestle İsrail’deki bir üretim fabrikasını çalışanların güvenliği nedeniyle “tedbir” amaçlı “geçici olarak kapattığını” açıklarken, bölgedeki çatışmaların ardından böyle bir adım atan ilk tüketici ürünleri şirketi oldu.

Reuters'in haberine göre bazı küresel şirketler İsrail’deki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu ve çalışanlarının evden çalışmasını istemişti.

Perakende, sağlık hizmeti ve petrol şirketleri bölgedeki duruma ilişkin planlarını açıklarken diğer uluslararası paketli gıda üreticileri şimdiye kadar çatışmalar karşısında sessiz kaldı.

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