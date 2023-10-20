BIST 7.652
DOLAR 28,02
EURO 29,66
ALTIN 1.783,13
HABER /  EKONOMİ

TCMB'den yeni faaliyet izni

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB'den yeni faaliyet izni

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

Abone ol

TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzine kallavi zam! Depoları hemen doldurun! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Benzine kallavi zam! Depoları hemen doldurun! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Dünya ekonomilerinin yarısında fosil yakıtlardan elektrik üretimi düşüyor
Dünya ekonomilerinin yarısında fosil yakıtlardan elektrik üretimi düşüyor
Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımlar BM tarafından denetlenecek
Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımlar BM tarafından denetlenecek
"Narkogüç" operasyonunda 13 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz
"Narkogüç" operasyonunda 13 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz
Gökyüzü pembeye boyandı! Herkes kıyamet alameti sandı ama...
Gökyüzü pembeye boyandı! Herkes kıyamet alameti sandı ama...
Çorum'da telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu
Çorum'da telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Gazze'de çocuklar için günler sayılı! İnsan Hakları İzleme Örgütü tehlikeyi duyurdu
Gazze'de çocuklar için günler sayılı! İnsan Hakları İzleme Örgütü tehlikeyi duyurdu
Selçuk Bayraktar'dan Gazze'ye yardım açıklaması: Hazırız, sessiz kalmak...
Selçuk Bayraktar'dan Gazze'ye yardım açıklaması: Hazırız, sessiz kalmak...
471 sivilin öldüğü hastane vurulmadan önce İsrail'den 3 kez 'boşaltın' tehdidi
471 sivilin öldüğü hastane vurulmadan önce İsrail'den 3 kez 'boşaltın' tehdidi
Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu sürprizi!
Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu sürprizi!
İsrail bu kez cami ve kilise vurdu! Ölenler arasında bir de kız bebek de var
İsrail bu kez cami ve kilise vurdu! Ölenler arasında bir de kız bebek de var