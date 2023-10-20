Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu sürprizi!

Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti, İstanbul adayını belirlemek ve İstanbul'daki oy oranını görmek için yaptırdığı iddia edilen anket yaptırdı. Anketten Ekrem İmamoğlu7nun 4 puan önde çıktığı iddia edildi. AK parti'de en güçlü

Abone ol

AK Parti Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırırken, İstanbul için özel çalışma yapılıyor. AK Parti'nin İstanbul için yaptırdığı anketlerde hem potansiyel belediye başkan adayları hem de İB Başkanı Ekrem İmamoğlu sorgulanıyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, kulislerde konuşulan AK Parti'nin İstanbul araştırmasını yazdı. Babacan'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:

İmamoğlu potansiyel adaylardan önde!

- İktidar Partisi’nde yerel seçimler dendiğinde laf İstanbul’dan açılıyor. Tüm analizlerde önce İstanbul var. Son hazırlanan raporlar kendileri açısından pek iç açıcı değil. Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin potansiyel aday adaylarıyla kıyaslandığında önde görünüyor.

- AK Parti tabanı, Fahrettin Koca’yı daha tanınır bulmasına karşın, eski Çevre Bakanı Murat Kurum’u aday olarak görmek istiyor. AK Parti yönetimi, neredeyse umudunu Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongreyi kazanmasına bağlamış gibi.

Aday adayları soruldu

AK Parti’de son haftalarda kapalı kapılar ardında ‘güçlü ve etkin aday’ bulma çalışmaları hız kazandı. İstanbul’da konuşulan iki isimden Kurum’un ön plana çıktığı, seçmene sorulan isimlerden Tevfik Göksu ve Adil Karaismailoğlu’nun geride kaldığı belirtiliyor. Ancak Göksu’nun kulis faaliyetlerini sürdürdüğü kulağımıza gelen bilgiler arasında.

İmamoğlu adaylar arasında 4 puan önde

AK Partilileri şaşırtan esas sonuç İmamoğlu ile ilgili olan. İstanbulluların henüz İmamoğlu’ndan vazgeçmediği görülüyor. Şu anda İmamoğlu’nu tercih edenlerin oranı yüzde 41 çıkıyor. İddiaya göre, AK Parti’den 4 puan önde.

- İşin ilginci, İYİ Parti ve HEDEP’liler de İmamoğlu’ndan henüz kopuş yok. Geçen seçimde İmamoğlu’na oy veren bu partilerin seçmeninin büyük bölümü arkasında duruyor. Kopmanın yüzde 2-3 civarında görüldüğü öne sürülüyor.

MHP ile pazarlık

AKP ve MHP arasında hangi il veya ilçelerde işbirliği yapılacağına yönelik görüşmeler de sürüyor. Örneğin, Adana, Mersin, Muğla ve Aydın gibi iller üzerinden planlama yapılmaya çalışıldığı aktarılıyor. Bu tür illerde de hangi ilçenin kimde kalacağı sıkıntısı yaşandığı anlatılıyor. Anketler, aday profil araştırmaları derken yerel seçim faaliyetleri devam ediyor.