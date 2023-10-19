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Fatih Erbakan: “Türkiye öncülüğünde İslam alemi derhal harekete geçmelidir"

Fatih Erbakan: “Türkiye öncülüğünde İslam alemi derhal harekete geçmelidir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tüm İslam alemi Türkiye’nin öncülüğünde derhal harekete geçmeye mecburdur. Bu insani ve imani bir zorunluluktur. Aksi taktirde bu mazlumların ahından dünyada ve ahirette kurtulamayız” dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak İsrail’in Gazze’deki hastane katliamına sert tepki gösterdi.

İslam alemi Türkiye’nin öncülüğünde harekete geçmeye mecburdur

Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak bu tablo karşısında artık yeter diyoruz. İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılsın, İslam ülkeleri zulme destek olan ABD ve Batılı ülkelere petrol ve doğalgaz satışını durdursun. Tüm İslam alemi Türkiye’nin öncülüğünde derhal harekete geçmeye mecburdur. Bu insani ve imani bir zorunluluktur. Aksi taktirde bu mazlumların ahından dünyada ve ahirette kurtulamayız” çağrısında bulundu.

Siyonist teröre dur denmek isteniyorsa mutlaka fiili adımlar atılması gerektiğinin belirten Erbakan, şunları kaydetti:

“Bu doğrultuda İsrail’deki büyükelçimiz acilen geri çağrılmalı, Ankara’daki İsrail Büyükelçisi derhal sınır dışı edilerek istenmeyen adam ilan edilmeli, bu zulme açıkça destek veren ABD’nin İncirlik Üssü acilen kapatılmalıdır. Özellikle İsrail’i füze saldırılarına karşı korumak üzere Malatya’da kurulan Kürecik Füze Radar Sistemi bir an önce kapatılmalı, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin ABD ve İsrail’e satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından derhal durdurulmalı, Müslüman ülkelerin hava sahaları, kara suları ve limanları ABD ve İsrail’e kapatılmalı, Amerikan ve İsrail firmalarının Müslüman ülkelerde devletle yapmış olduğu kontratların acilen iptal edilmesi gerekir. Türkiye öncülüğünde Amerikan ve İsrail mallarının boykot edilmesi konusunda ortak karar alınması, Putin için tutuklama kararı çıkaran uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de bir tutuklama kararı çıkarması ve Adalet Divanı’nda yargılanması için gerekli girişimlerin yapılması, ABD’nin bütün Müslüman ülkelerdeki üslerinin kapatılması gereklidir.”

“İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşları da yargılanmalı”

Erbakan, İsrail ordusunda görev yapan ve hem Türkiye Cumhuriyeti hem de İsrail vatandaşı olan askerlerin tespit edilerek, insanlığa karşı suç işlemekten Türkiye’de yargılanması gerektiğini söyledi.

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