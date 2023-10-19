ABD'den vatandaşlarına dünya çapında seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle" Amerikan vatandaşları için dünya çapında seyahat uyarısı yayınladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyarının sebebi olarak "dünyanın çeşitli bölgelerinde artan gerilimler, terörist saldırılar, gösteriler veya Amerikan vatandaşları ve çıkarlarına yönelik şiddet eylemleri potansiyeli" gösterildi.

Uyarıda, yurt dışında bulunan Amerikan vatandaşlarından turistlerin sıkça ziyaret ettiği bölgelerde dikkatli olmaları istendi.

Dışişleri Bakanlığı bu tür bir uyarıyı en son Ağustos 2022’de El Kaide lideri Ayman el-Zevahiri’nin öldürülmesinin ardından yayınlamıştı.