Yusuf Sarı'ya iki talip birden! Fransızlar peşinde

Adana Demirspor ve Milli Takım formasıyla ilgileri üzerine çeken Yusuf Sarı'yı Fransa'dan Nice ve Rennes takımları takip ediyor

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Trabzonspor ve Rize deneyimlerini beklentilerin altında kalarak geçiren Yusuf Sarı, Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'in yıldızı haline gelmeyi başardı. Lacivert-Mavili takımda geçen sezonun son kısmında başlayan çıkışını Konferans Ligi Ön Elemeleri'nde tavana çıkaran başarılı oyuncu, kısa sürede A Milli Takımımız'ın da önemli hücum alternatiflerinden bir haline geldi.

Adana Demirspor'la 2 yıl daha kontratı bulunan Yusuf'a bu çıkışıyla beraber yurt içi ve yurt dışından ilgiler geliyor. Edinilen bilgiye göre Fransa'dan Nice ve Rennes takımları, 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.

Süper lig devleri de peşinde

Süper Lig'in devleri tarafından da ocak transfer dönemi listelerinde yer bulmaya başlayan oyuncunun devre arasında kulübüne ciddi bir gelir kazandırarak yuvadan uçma ihtimali bulunuyor. Şimdilik ilgi düzeyinde olan görüşmelerin ocak ayına doğru resmiyete doğru ilerlemesi bekleniyor.

Mavi Şimşeklerde 46 maça çıkan ve 9 gol, 13 asistle skor katkısı veren 24 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım formasını da 2 kez giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Yusuf Sarı'nın Adana Demirspor'la Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.