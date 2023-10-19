Gazze için Ürdün Sağlık Bakanlığı ile iş birliği

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ürdünlü mevkidaşı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptığını ifade etti. Bakan Koca, "İşbirliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz." dedi.

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 13'üncü gününde devam ederken İsrail güçleri, geçtiğimiz akşam Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin el-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısında en az 850 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Alçak saldırı sonrası dünya tek yürek oldu.

Gazze'ye Mısır üzerinden insani yardımların ulaştırılmasına da engel olmaya devam ediyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir görüşme sağladığını duyurdu.

"Koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

Gazze’ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İş birliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz.

Gazze’de gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla yaptığım görüşmeler çerçevesinde, Ürdün Haşimi Krallığı Sağlık Bakanı Sn. Firas İbrahim Al-Hawari ile de istişarede bulunduk.

Sayın Bakanı diğer ülkelerin Sağlık Bakanları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yöneticileri ile yapmış olduğum görüşmeler konusunda bilgilendirdim. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum.

Bu çerçevede, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim. Kendisi ülkemizin işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını belirttiler.

Sayın Bakan ile görüşmemiz neticesinde sahada gerçekleştirilmesi mümkün olan işbirliği alanlarında planlama ve koordinasyon yapılabilmesini teminen Ürdün ve Türk yetkililerin öncelikle çevrimiçi toplantı yoluyla istişarelere hemen başlamasını ve gerek duyulması halinde fiziki çalışmaya geçilmesini, bu faaliyetleri gerçekleştirilirken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Ürdün Ülke Ofislerinin de bizimle birlikte koordinasyon çalışmalarında bulunması hususlarında mutabık kaldık.

"Engelle mücadele ediyoruz"

Gazze'de 4 hastane hizmet dışı kaldı. 14 sağlık merkezi, elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellenmiş durumda. Tam 13 gündür insanlığın ve merhametin önü kesildi. Bu engelle mücadele ediyoruz.