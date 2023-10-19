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Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi milli yas nedeniyle ertelendi

Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi milli yas nedeniyle ertelendi

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son yarışı olan ve İstanbul'da yapılması planlanan Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi'nin ertelendiği bildirildi.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, "Klasik Otomobil Kulübü tarafından 20-22 Ekim tarihlerinde organize edilecek 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son yarışı Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edilmesinden dolayı, organizatör kulüpten gelen talep doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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