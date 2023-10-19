BIST 7.826
DOLAR 27,99
EURO 29,68
ALTIN 1.759,13
HABER /  DÜNYA

Kazakistan, çok sayıda ürünün Rusya’ya ihracatını yasakladı

Kazakistan, çok sayıda ürünün Rusya’ya ihracatını yasakladı

Kazakistan, Rusya’ya askeri amaçlarla kullanılan 106 farklı ürünün ihracatını yasakladı.

Abone ol

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kayrat Torebayev gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan ürünlerinin Rusya üzerinden ihraç edildiğini ancak askeri ürünlerinin ihracatına kısıtlama getirildiğini söyledi.

Toplamda 106 farklı ürünün ihracatının yasaklandığını ifade eden Torebayev, ihracatı yasaklanan ürünler arasında insansız hava araçları ve parçaları, elektronik cihazlar, çiplerin yer aldığını kaydetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçtiğimiz ay resmi ziyaret gerçekleştirdiği Almanya’da yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağını belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gizli tehlike kemik erimesini önlemenin yolları!
Gizli tehlike kemik erimesini önlemenin yolları!
UEFA, yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu tescil etti
UEFA, yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu tescil etti
Pakistan'dan Gazze'ye 100 ton insani yardım!
Pakistan'dan Gazze'ye 100 ton insani yardım!
CHP genel başkanlık yarışıyla ilgili Özgür Özel 'İlla merak ediyorlarsa söyleyeyim' dedi yüzdeyi açıkladı
CHP genel başkanlık yarışıyla ilgili Özgür Özel 'İlla merak ediyorlarsa söyleyeyim' dedi yüzdeyi açıkladı
Gazze'de yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için bekliyor! 322'si Türkiye, 104'ü KKTC vatandaşı
Gazze'de yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için bekliyor! 322'si Türkiye, 104'ü KKTC vatandaşı
2 dakikada 1 kilogram balı silip süpürdüler!
2 dakikada 1 kilogram balı silip süpürdüler!
UEFA, İsrail ile ilgili kararını duyurdu!
UEFA, İsrail ile ilgili kararını duyurdu!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den Mısır'a çağrı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den Mısır'a çağrı
Van'da yolcu minibüsü devrildi: 2'si ağır 14 yaralı
Van'da yolcu minibüsü devrildi: 2'si ağır 14 yaralı
Filenin Sultanları'nın yeni 'Vargas'ı Aleksia Karutasu ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
Filenin Sultanları'nın yeni 'Vargas'ı Aleksia Karutasu ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
TUS 2. dönem ve STS Tıp Doktorluğu sonuçları açıklandı!
TUS 2. dönem ve STS Tıp Doktorluğu sonuçları açıklandı!
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly Türkiye'ye geliyor
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly Türkiye'ye geliyor