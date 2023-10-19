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2 dakikada 1 kilogram balı silip süpürdüler!

2 dakikada 1 kilogram balı silip süpürdüler!

Ankara'da, arıcılık malzemeleri ile bal üreticilerinin katıldığı 11. Türkiye Arıcılık Fuarı başladı.

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Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) tarafından ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, bal üreticileri ve arıcılık malzemeleri sektöründen 60 firma katıldı.

Firmaların stant açarak ürünlerini tanıttığı fuarda, yenilebilir altın, gümüş ve safran karışımlı ballar ile balı süzülmüş petekten yapılan bal mumu ürünler dikkati çekti.

Fuar kapsamında düzenlenen bal yeme yarışmasına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmaya katılan 10 kişi, 2 dakikada 1 kilogram petek balı yemeye çalıştı. Yarışma sonucu dereceye giren ilk 3 kişiye para ödülü ve bal verildi.

Yarışmanın birincisi Kadri Sağdıç, yarışmaya Bingöllü arıcılar adına katıldığını belirterek, "Sonra bunun bana dokunup dokunmayacağını bilmiyorum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bala doydum." dedi.

ARMASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli de katılımcı firma ve ziyaretçilere fuara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

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