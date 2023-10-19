BIST 7.815
DOLAR 28,00
EURO 29,69
ALTIN 1.756,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ordu-Giresun Havalimanı, 12 gün uçak trafiğine kapatılacak

Ordu-Giresun Havalimanı, 12 gün uçak trafiğine kapatılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı’nın PAT saha onarımı ve apron genişletilmesi çalışmaları nedeniyle 1-12 Kasım tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Abone ol

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, “Havalimanımızda yapımı devam eden ‘Ordu - Giresun Havalimanı PAT saha onarımı ve Apron genişletilmesi işi’ çerçevesinde havalimanımız 1 Kasım 2023 - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avustralya'daki araştırmacılar, evrenin kaynağına ilişkin 'en kapsamlı görüşü' ortaya koydu
Avustralya'daki araştırmacılar, evrenin kaynağına ilişkin 'en kapsamlı görüşü' ortaya koydu
İsrail hastane ve okuldan sonra ekmek kuyruğundaki sivilleri vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
İsrail hastane ve okuldan sonra ekmek kuyruğundaki sivilleri vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
Safran çiçek açmaya başladı! Kilosu 250 bin lira!
Safran çiçek açmaya başladı! Kilosu 250 bin lira!
Gazze'de Filistinli yazar eşi ve çocukları evinde İsrail bombardımanında öldü
Gazze'de Filistinli yazar eşi ve çocukları evinde İsrail bombardımanında öldü
Fatih'te dehşet! Tartıştığı İETT şoförüne baltayla saldırdı
Fatih'te dehşet! Tartıştığı İETT şoförüne baltayla saldırdı
Pakistan'da yasa dışı bulunan 48 binden fazla Afgan ülkesine döndü
Pakistan'da yasa dışı bulunan 48 binden fazla Afgan ülkesine döndü
İYİ Parti, kuruluş yıl dönümü programını "Gazze" nedeniyle erteledi
İYİ Parti, kuruluş yıl dönümü programını "Gazze" nedeniyle erteledi
Yalova'da sahipsiz köpekler sürüye saldırdı! 10 koyun telef oldu!
Yalova'da sahipsiz köpekler sürüye saldırdı! 10 koyun telef oldu!
Gazze'de hastaneler hizmet dışı kaldı! Yeni açıklama yapıldı
Gazze'de hastaneler hizmet dışı kaldı! Yeni açıklama yapıldı
Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 1 milyar 615 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 1 milyar 615 milyon dolar arttı
Sinan Ateş cinayetinde biri komiser 2 gözaltı! Hem Sinan Ateş'in adresini vermiş hem de cinayeti soruşturmuş
Sinan Ateş cinayetinde biri komiser 2 gözaltı! Hem Sinan Ateş'in adresini vermiş hem de cinayeti soruşturmuş
KYK yurdunda öğrencilere verilen yemeğin içinden çıkanlar mide bulandırdı
KYK yurdunda öğrencilere verilen yemeğin içinden çıkanlar mide bulandırdı