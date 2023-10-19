İsrail içinde 8 bin kişi olan hastanenin yakınını vurdu! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın

İSRAİL, Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Dün bir hastaneyi vurarak en az 500kişinin ölmesine neden olan İsrail, gece yarısı da içinde 8 bin kişiyi barındıran Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Dehşet anları kameralarca an be an kaydedildi. 7 Ekim'de Hamas saldırısıyla başlayan İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarının 13. gününde yaşayanlar canlı anlatımda...

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İsrail ablukasındaki Gazze savaşın 13. gününde de bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran saldırı nedeniyle en az 500 kişi hayatını kaybetti. Kendini "Biz hastanenin otoparkını vurduk" diye itiraf eden ancak ABD Başkanı Joe Biden'en "karşı taraf yapmış gözüküor" dediği saldırıya tepkiler sürerken İsrail bu kez de başka bir hastanenin hemen yanı başını savaş uçaklarıyla vurdu. İşte Gazze'de yaşananlar...

09:20 İsrail ordusunda ölen asker sayısı 306'ya yükseldi

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı. İsrail ordusundan konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen askerlerin sayısının 306'ya yükseldiği belirtildi.

07:02 İsrail Batı Şeria'da katliam yaptı: 4 ölü

İsrail ordusunun, gece boyunca, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok belde ve köylerine düzenlediği baskınlarda, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

03:30 İsrail bu kez de BM'ye ait okulu vurdu

13. gününde İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de, İsrail savaş uçaklarının, içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.

23:59 ABD Başkanı Biden: Anlaşmaya varıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

22:45 İsrail 8 bin kişi olan hastanenin yakınını vurdu

İsrail, Gazze Şeridi’nde bulunan Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki Tel el-Hawa semtinde bulunan Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Filistin Kızılayı, saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Filistin Kızılayı, hastanede yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinlinin bulunduğunu açıkladı. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi.